Dopo un anno riapre la Posta di Gerenzano

A Gerenzano, la posta riapre dopo un anno di chiusura, causata da lavori di ristrutturazione. Questa mattina, 20 febbraio, gli abitanti della zona hanno potuto tornare a utilizzare gli sportelli nella sede di via Carlo Berra, che ora presenta un nuovo ambiente più accogliente. La ripresa del servizio segna un passo importante per il quartiere, che ora potrà usufruire di un punto di riferimento più moderno e funzionale. La riapertura è stata accolta con entusiasmo dai residenti.

