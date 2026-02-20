dopo un anno riapre la posta di gerenzano

La riapertura della Posta di Gerenzano deriva dai lavori di ristrutturazione completati questa mattina. Gli sportelli, chiusi da oltre un anno, hanno ripreso a funzionare nella sede di via Carlo Berra. La riapertura permette ai residenti di tornare ad usufruire dei servizi postali senza dover percorrere distanze più lunghe. La comunità locale accoglie con soddisfazione questa novità, che riduce i disagi di molti utenti.

