Dopo la pausa si torna in campo | la Jomi Salerno sfida Nuoro
La Jomi Salerno riprende le partite dopo la pausa, affrontando Nuoro nella diciottesima giornata di Serie A1 femminile. La squadra salernitana si prepara a dare il massimo, puntando a migliorare la classifica. Le giocatrici sono motivate e si allenano duramente in vista di questa sfida importante. La partita si gioca al Palasilvestri, con tifosi pronti a sostenere le proprie beniamine. La sfida si annuncia aperta e ricca di emozioni.
Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno torna in campo per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Domani, 21 febbraio, le campane affronteranno il Nuoro in una sfida importante per riprendere la propria marcia dopo il weekend di pausa che ha consentito alle squadre di recuperare energie fisiche e mentali. La formazione salernitana è chiamata a riscattare l’ultima uscita di campionato, che l’ha vista uscire sconfitta dal confronto contro l’Erice. Una battuta d’arresto che ha interrotto il percorso della Jomi e che ha spinto lo staff tecnico a lavorare con attenzione durante la sosta, con l’obiettivo di ritrovare solidità difensiva e maggiore continuità nell’arco dei sessanta minuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pallamano A1. Jomi Salerno, nel mirino la gara contro Nuoro #Salerno - facebook.com facebook