Dopo il cane anche lo stambecco in pista alle Olimpiadi | ma il video non è reale

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video che mostra uno stambecco in pista a Milano Cortina 2026 sta facendo il giro del web, ma si scopre che non è autentico. La clip mostra l’animale che corre tra le piste di sci, creando sorpresa tra gli spettatori. La scena sembra reale, ma in realtà è stata creata con effetti speciali o editing digitale. Questa immagine ha attirato l’attenzione di molti, alimentando discussioni sui limiti tra realtà e finzione nelle rappresentazioni sportive. La questione rimane aperta tra chi crede alla scena e chi dubita della sua autenticità.

Dopo il Cane Lupo Cecoslovacco "olimpico", diventa virale un video di uno stambecco in pista a Milano Cortina 2026. Ma è un falso: il filmato è stato generato con l’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

