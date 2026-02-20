Dopo il cane anche lo stambecco in pista alle Olimpiadi | ma il video non è reale

Dopo il Cane Lupo Cecoslovacco "olimpico", diventa virale un video di uno stambecco in pista a Milano Cortina 2026. Ma è un falso: il filmato è stato generato con l’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Un cane in pista alle Olimpiadi: il lupo cecoslovacco irrompe nello sci di fondo e viene immortalato dal fotofinish

Leggi anche: Un cane invade la pista alle Olimpiadi, corre e prende il photo-finish! Cos’è successo nello sci di fondo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dopo quattro volte riportato al rifugio, il cane Wisco capisce di essere finalmente a casa; Luca: Ho deciso di non lasciare che la mia paura dei cani bloccasse anche mia figlia; Investì e uccise un cane dopo una lite stradale, condannato a un anno e tre mesi; Il mio cane è morto dopo 11 anni: la segnalazione di una lavoratrice di Como sul lutto non riconosciuto sul lavoro.

L’ultras della Lazio ucciso dall’amico dopo una lite: il cane gli aveva fatto pipì sulla scarpaUna lite scoppiata in mattinata per la pipì di cane finita su una scarpa si è conclusa con l'omicidio dell'ultras 52enne della Lazio Giovanni Bernabucci ... fanpage.it

Il cane era abbandonato e denutrito, anche la vecchia proprietaria è colpevoleLa donna è stata condannata per maltrattamenti. Dopo aver ceduto l’animale aveva lasciato l’Italia per un lungo periodo ... cuneodice.it

SONIC, il cane ospite del canile sanitario di Chieti dopo che il proprietario si è rifiutato di riprenderlo, ora è ospite da noi presso il Canile Rifugio Chieti. Allegro, spassosissimo, socievole con tutti, a breve vi parleremo di lui e di come poterlo aiutare a trovare un - facebook.com facebook

Incontrano il cane Bentley dopo 7 anni di assenza: “Ci ha riconosciuto, non lo credevamo possibile” @fulviocerutti @LaStampa x.com