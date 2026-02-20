Dopo Flora Tabanelli l’Italia ci riprova nello sci freestyle | c’è Jole Galli nello skicross nuove gioie alle Olimpiadi?

Dopo il successo di Flora Tabanelli, l’Italia prova di nuovo a brillare nello sci freestyle con Jole Galli nello skicross. La giovane atleta, originaria di Trento, si allena duramente in Alto Adige e sogna di portare a casa una medaglia alle prossime Olimpiadi. Questa disciplina, che combina velocità e salti, sta attirando sempre più attenzione tra gli appassionati italiani. La Galli si prepara con determinazione, convinta di poter competere sui livelli delle migliori al mondo. La sua presenza in gara potrebbe rappresentare un passo importante per lo sport azzurro.

Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo di Big Air e ha così regalato la prima gioia a cinque cerchi della storia per lo sci freestyle italiano: prima dalla magia confezionata dalla 18enne emiliana sulle nevi di Livigno, il Bel Paese non era mai riuscito a sedersi al tavolo dei grandi nello sport che assegna il maggior numero di titoli ai Giochi (ben quindici in questa edizione). La Campionessa del Mondo di Big Air, reduce da un brutto infortunio, ha aperto gli orizzonti e ora l’Italia si gioca un’altra carta da medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nello sci freestyle. 🔗 Leggi su Oasport.it

