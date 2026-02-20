Donna delle pulizie si accascia e muore mentre lavora a Palazzo Chigi la sede del governo Le mancava poco alla pensione
Una donna di 67 anni, addetta alle pulizie a Palazzo Chigi, è morta improvvisamente mentre svolgeva il suo turno. La donna si è accasciata senza preavviso, colpita da un malore fatale. La sua morte è avvenuta giovedì mattina, poco prima di raggiungere la pensione. La cooperativa che gestisce i servizi di pulizia ha confermato l’accaduto e ha espresso cordoglio. La vittima lavorava regolarmente da anni nel palazzo del governo, dove era molto stimata dai colleghi.
È stata subito soccorsa da personale della sicurezza, ma non c'è stato niente da fare. Aveva 67 anni Si è accasciata all'improvviso, mentre stava lavorando. Un malore fatale. Una donna di 67 anni, dipendente della cooperativa che ha l'appalto per il servizio di pulizie a palazzo Chigi, è morta giovedì mattina, 19 febbraio. Si è sentita male mentre era in servizio nel cortile interno del palazzo che è la sede del governo italiano, nonché residenza ufficiale del presidente del Consiglio dal 1961, in piazza Colonna.
