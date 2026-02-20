Una donna è stata trovata decapitata in un casolare a Scandicci, e la causa sembra essere un episodio violento legato a un senzatetto. La vittima, Silke Sauer, 44 anni, di nazionalità tedesca, era una senzatetto che frequentava la zona. La polizia ha arrestato un uomo sospettato, già ricoverato in ospedale per ferite compatibili con un'aggressione. Il sospettato viveva nel casolare abusivamente e ora è sotto sorveglianza. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

C’è un sospettato per l’ omicidio della clochard tedesca Silke Sauer, 44 anni, trovata decapitata a Scandicci (Firenze): si tratta di uno dei senzatetto che alloggiano abusivamente nel casolare dove è stato trovato il cadavere. L’uomo, con precedenti per droga e sottoposto a obbligo di firma, è ricoverato all’ospedale di Torregalli: è in stato di fermo e l’attenzione degli investigatori si sta concentrando su di lui. L’uomo sarebbe anche il proprietario di un pitbull notato da tempo nella zona dell’omicidio dai residenti e non è da escludere che possa trattarsi della stessa persona che, in stato di alterazione, aveva infastidito il pomeriggio del 17 febbraio i passanti a passeggio all’area cani comunale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Donna decapitata nel casolare. Fermato un sospetto, è in ospedale

Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpoUna donna di 44 anni, di origine tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci.

Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolareUna donna è stata trovata morta e decapitata nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, a causa di un’aggressione violenta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.