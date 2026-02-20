Donna decapitata C’è il fermo dell’amico tradito da una felpa

Il fermo di un giovane nordafricano senza fissa dimora deriva dal sospetto di aver ucciso e decapitato Silke Sauer, una donna tedesca di 44 anni trovata morta in un casolare di Scandicci. La polizia ha collegato l’arresto a una felpa indossata dall’uomo, che si ritiene abbia tradito la vittima. La lite tra i due, avvenuta per motivi lievi, si è trasformata in violenza brutale. Gli inquirenti continuano a raccogliere prove per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Una lite per banali motivi, l'aggressione e poi lo scempio del cadavere. Ora dopo ora, tassello dopo tassello, gli investigatori, stringendo il cerchio, hanno disposto il fermo di un giovane cittadino nordafricano senza fissa dimora, sospettato, secondo quanto emerge da ambienti investigativi, dell' omicidio di Silke Sauer, la donna tedesca di 44 anni trovata senza vita e decapitata in un casolare dell'area di Scandicci. Più precisamente, si apprende, l'uomo sarebbe ancora ricoverato in un ospedale fiorentino: nei giorni scorsi è stato segnalato perché ritenuto aggressivo nei confronti di alcune frequentatrici di quella zona, che hanno lanciato l'allarme.