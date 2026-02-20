Donna decapitata a Scandicci sindaca Sereni | Il Comune proprietario da poco dell’area Grazie a carabinieri e polizia locale

Una donna di 44 anni è stata trovata decapitata a Scandicci, un fatto che ha sconvolto la comunità locale. La vittima, una senzatetto tedesca, è stata trovata nell’area dell’ex zona Cnr, di recente affidata al Comune. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause di questo grave episodio. La sindaca Sereni ha ringraziato le forze di polizia e i carabinieri per il loro intervento rapido. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

L'omicidio della clochard tedesca di 44 anni all'ex zona Cnr di Scandicci è una "tragedia consumatasi in un'area che è oggi al centro di un profondo processo di trasformazione. Fino a pochi mesi fa l'amministrazione ne deteneva soltanto il comodato d'uso. Alla fine di gennaio 2025, con la firma della ricomposizione fondiaria, il Comune ne é diventato proprietario e solo da quel giorno abbiamo potuto assumerci la responsabilità e il diritto di poterla riqualificare con investimenti concreti" L'articolo proviene da Firenze Post.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Donna decapitata a Scandicci, sindaca Sereni: “Il Comune proprietario da poco dell’area. Grazie a carabinieri e polizia locale” Leggi anche: Un cadavere di una donna decapitata nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: è giallo Leggi anche: Orrore a Scandicci, trovato il corpo di una donna decapitata nell’ex area Cnr Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce sangue su vestiti; Scandicci, trovato il cadavere di una 44enne senza fissa dimora, fermato un uomo; Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto amico della vittima. Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo: risulta gravemente indiziatoPossibile svolta nelle indagini del macabro omicidio di Silke Sauer, la donna di origini tedesche e senza fissa dimora trovata decapitata a Scandicci lo scorso 18 febbraio. Si tratterebbe, e su lui gr ... msn.com Scandicci, donna decapitata col machete: arrestato un pregiudicato immigrato che si aggirava con un cane aggressivo- - facebook.com facebook Donna decapitata a Scandicci: fermato un 30enne senza fissa dimora, in ospedale dopo TSO x.com