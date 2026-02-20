Donna decapitata a Scandicci cosa sappiamo | la presunta lite i video delle telecamere e la felpa insanguinata

Una donna di 44 anni, senza dimora, è stata trovata decapitata in un casolare di Scandicci, probabilmente a causa di un litigio. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano un'alterco poco prima del ritrovamento. La vittima indossava una felpa insanguinata al momento del sopralluogo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il motivo della lite e di individuare eventuali testimoni. La comunità locale è scioccata dall’accaduto e chiede giustizia.