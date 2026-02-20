Donazione Lokar lo splendore della porcellana europea | visite guidate al Sartorio

La donazione Lokar, che comprende pezzi rari di porcellana europea, attira numerosi visitatori al museo Sartorio. La mostra si concentra su decori raffinati e dettagli preziosi, offrendo un’idea chiara dell’arte ceramica del XIX secolo. Le visite guidate, programmate per tre sabati consecutivi, permettono di scoprire da vicino le caratteristiche di questi oggetti unici. L’iniziativa coinvolge appassionati e curiosi, desiderosi di conoscere meglio questa collezione particolare. Le visite iniziano il prossimo fine settimana e si svolgono nel cuore della città.

"Donazione Lokar, lo splendore della porcellana europea" è il titolo delle tre visite guidate organizzate al museo Sartorio dal Comune e CoopCulture, a partire da sabato 28 febbraio per tre sabati successivi. La Donazione Lokar, allestita nelle nuove Sale del Museo Sartorio è una delle raccolte più complete di porcellana italiana ed europea del Settecento. Donata al Comune di Trieste, la collezione Lokar riunisce oltre 550 pezzi provenienti da più di 80 manifatture europee, frutto di sessant'anni di appassionata ricerca e acquisizioni.

