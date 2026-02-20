Donald Trump a Milano per le Olimpiadi il vertice in Questura | la finale di hockey e la cerimonia a Verona

Donald Trump potrebbe recarsi a Milano per assistere alla finale di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi. Ieri, una delegazione americana ha incontrato le autorità in Questura per pianificare il percorso del presidente e le misure di sicurezza necessarie. La discussione si è concentrata anche sulla gestione dei mezzi di trasporto e sui punti di accesso più sicuri. La presenza di Trump alla finale potrebbe influenzare il flusso di visitatori e le operazioni nelle zone interessate. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio. Ieri una delegazione Usa avrebbe partecipato a una riunione in Questura per discutere il tragitto del presidente e le misure di sicurezza da adottare.