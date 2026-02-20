Donald Trump a caccia di alienidocumenti del Pentagono declassificati dopo le frasi di Obama sull' Area 51

Donald Trump ha deciso di rendere pubblici i documenti del Pentagono che riguardano l’attività sulla ricerca di vita extraterrestre, dopo le dichiarazioni di Obama sull’Area 51. Il presidente ha firmato un’ordinanza che consente la declassificazione di alcuni fascicoli secretati da anni. Questa scelta ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di UFO e teorici del complotto. I documenti saranno disponibili online nei prossimi giorni, mentre le autorità attendono il responso pubblico.

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di declassificare tutti i documenti sulla ricerca di vita aliena conservati negli archivi del Pentagono e di altre agenzie federali e ha dato ordine di pubblicare i file del Governo relativi alla vita degli alieni extraterrestri. La decisione è arrivata come risposta alle frasi pronunciate da Barack Obama sull'argomento, quest'ultimo accusato dal tycoon di aver rivelato informazioni classificate. Trump declassifica file sulla vita aliena Su Truth, Donald Trump ha comunicato di voler declassificare i documenti sulla ricerca di vita aliena "sulla base dell'incredibile interesse emerso", forse facendo riferimento alle dichiarazioni di Barack Obama.