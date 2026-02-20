Donadoni resiste ma gli serve la svolta
Roberto Donadoni rimane alla guida del team dopo settimane di incertezza, causate da risultati deludenti e pressioni interne. La dirigenza americana, che lo ha scelto il 4 novembre sostituendo D’Angelo, ha deciso di confermarlo, anche se la situazione resta delicata. Il presidente Stillitano e il patron Roberts hanno incontrato i giocatori e analizzato la situazione, valutando una possibile svolta. Donadoni deve ora trovare subito una soluzione per migliorare le prestazioni della squadra e rasserenare gli animi. La decisione ufficiale è arrivata ieri, quando è stato confermato il suo ruolo.
La panchina di Roberto Donadoni in settimana ha scricchiolato forte ma la dirigenza americana, che lo conosce da tempo e lo ha voluto lo scorso 4 novembre al posto di D’Angelo con in prima fila il presidente Stillitano (ieri è arrivato in Liguria) e il patron Roberts, ha deciso di andare avanti con lui. Cesena però diventa tappa fondamentale. A più riprese si era parlato di un ritorno del tecnico abruzzese Luca D’Angelo, ancora sotto contratto con il club, ancora amato dalla piazza. Donadoni però resiste, nonostante dopo il recente ko con il Frosinone sia stato contestato con forza dai tifosi che lo hanno invitato a dimettersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
