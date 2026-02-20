Donadoni resiste ma gli serve la svolta

Roberto Donadoni rimane alla guida del team dopo settimane di incertezza, causate da risultati deludenti e pressioni interne. La dirigenza americana, che lo ha scelto il 4 novembre sostituendo D’Angelo, ha deciso di confermarlo, anche se la situazione resta delicata. Il presidente Stillitano e il patron Roberts hanno incontrato i giocatori e analizzato la situazione, valutando una possibile svolta. Donadoni deve ora trovare subito una soluzione per migliorare le prestazioni della squadra e rasserenare gli animi. La decisione ufficiale è arrivata ieri, quando è stato confermato il suo ruolo.