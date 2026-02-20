Don Patriciello | Fratelli camorristi vi voglio bene sono il vostro parroco

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ha ricevuto minacce anonime che lo hanno portato a rafforzare la sua sicurezza. La causa sono lettere di intimidazione inviate da persone legate alla camorra. Nonostante il timore e le notti insonni, il sacerdote continua a sostenere la sua comunità, anche con la presenza della scorta. Con un cuore aperto, si rivolge ai “fratelli” coinvolti nelle minacce, sottolineando il suo desiderio di aiutarli a trovare la strada del perdono e dell’amore divino. La sua scelta di chiamarli per nome rimane un gesto di vicinanza.