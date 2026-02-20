Don Patriciello | Fratelli camorristi vi voglio bene sono il vostro parroco
Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ha ricevuto minacce anonime che lo hanno portato a rafforzare la sua sicurezza. La causa sono lettere di intimidazione inviate da persone legate alla camorra. Nonostante il timore e le notti insonni, il sacerdote continua a sostenere la sua comunità, anche con la presenza della scorta. Con un cuore aperto, si rivolge ai “fratelli” coinvolti nelle minacce, sottolineando il suo desiderio di aiutarli a trovare la strada del perdono e dell’amore divino. La sua scelta di chiamarli per nome rimane un gesto di vicinanza.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’ennesima lettera anonima di minacce e il rafforzamento della protezione, il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, racconta a Famiglia Cristiana le notti insonni, l’inquietudine della fede, il peso della scorta e quell’amore ostinato per la sua gente, compresi quei “fratelli” che lo minacciano e che continua a chiamare per nome: “Vorrei aiutarvi a cadere nella trappola luminosa del Dio-amore”. “Sono le tre del mattino. Non dormo. Capita spesso che, dopo qualche ora di riposo, il sonno vada a farsi friggere. E resto con le occhi spalancati, nell’ora in cui, spietata, la vita ti presenta il conto” e “loro sono sempre là, fermi, in auto, i lampeggianti accesi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Minacce a Giorgia Meloni e don Patriciello, rafforzata la sicurezza per il parroco di Caivano: «Vigliacco, almeno firmati»
Leggi anche: Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: «Vi voglio bene, ma così mi ferite»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Don Patriciello, 'fratelli camorristi, vi voglio bene, sono il vostro parroco'Dopo l'ennesima lettera anonima di minacce e il rafforzamento della protezione, il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, racconta a Famiglia Cristiana le notti insonni, l'inquietudine della fe ... ansa.it
Don Patriciello: A Caivano sono preoccupato per i bambini/ Benedico anche i camorristiDon Patriciello racconta al Corriere le minacce ricevute nella giornata di ieri: il modello Caivano, secondo il parroco, sta dando i suoi frutti Dopo l’intimidazione di ieri da parte del cognato di un ... ilsussidiario.net
Adriano Cappellari aveva scritto di don Patriciello. Il questore: attenti a questa vicenda - facebook.com facebook
Lettere minatorie a don Patriciello, a Meloni e ad Adriano Cappellari, il giovane cronista vicentino che ha scritto del prete di Caivano dopo un incontro sulla legalità nel 2024 a Enego. Carlo Barbieri x.com