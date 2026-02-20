Don Matteo 15 ad alta tensione Giulia e Diego ci hanno spezzato il cuore | anticipazioni

La puntata di Don Matteo 15, trasmessa giovedì 19 febbraio su Rai 1, ha mostrato un momento difficile per Giulia e Diego, che hanno scoperto una verità sconvolgente. La scena più intensa si è svolta quando i due personaggi hanno affrontato un confronto difficile, rivelando un segreto che ha cambiato il loro rapporto. La narrazione si è fatta più tesa, con colpi di scena che hanno coinvolto anche altri protagonisti. La scena finale ha lasciato il pubblico senza parole, con un'ultima svolta che cambierà le prossime puntate.

La puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 19 febbraio su Rai 1, è stata ricca di tensione. Tutte le storie dei protagonisti sono state complicate e hanno lasciato il pubblico col fiato sospeso. Don Massimo è stato a un passo dalla morte, mentre tra Giulia e il Capitano Martini sembra sia arrivata davvero la fine, tanto che nella prossima puntata di giovedì 5 marzo, Diego sembra finire tra le braccia del Maresciallo Caterina Provvedi. Don Matteo 15, un successo di pubblico. Ancora una volta la puntata di Don Matteo 15, del 19 febbraio, intitolata La squadra, ha convinto la maggior parte del pubblico televisivo, tenendo incollati al piccolo schermo 3.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Don Matteo 15 ad alta tensione. Giulia e Diego ci hanno spezzato il cuore: anticipazioni Leggi anche: Don Matteo 15, Giulia e Diego in crisi: “Vogliamo cose diverse”. Anticipazioni Leggi anche: Don Matteo 15, anticipazioni puntata del 19 febbraio: Mathias fa una proposta a Giulia, Diego va in crisi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Don Matteo 15, la settima puntata con Alessandro Borghese guest star, stasera su Rai 1; Don Matteo 15, Giulia e Diego in crisi: Vogliamo cose diverse. Anticipazioni; Don Matteo 15, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni; Don Matteo 15 stasera in tv sfida le Olimpiadi con tarocchi e crisi di coppia. Quando va in onda la prossima puntata di Don Matteo, la fiction tornerà a marzo dopo SanremoDon Matteo 15 salta un appuntamento per lasciare spazio al Festival di Sanremo. La puntata prevista per il 26 febbraio, slitterà a giovedì 5 marzo, in prima serata su Rai1. Don Matteo 15 si ferma per ... fanpage.it Don Matteo 15 anticipazioni ottava puntata, 5 marzoDon Matteo 15 ottava puntata anticipazioni: quando va in onda su Rai 1, slittamento per Sanremo e cosa sappiamo finora sulla trama. Tutte le novità sulla fiction con Raoul Bova. daninseries.it Don Matteo VS Striscia la Notizia Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook Ne abbiamo viste di tutti i colori e sapori questa sera... Ma non è finita qui. Ne succederanno veramente delle belle nell'ottava puntata! Eh già... Ci rivediamo dopo la pausa sanremese #DonMatteoFamily! #DonMatteo15 x.com