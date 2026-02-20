Domodossola espulsi tre stranieri irregolari in Italia

A Domodossola, tre stranieri sono stati allontanati dal territorio italiano. La polizia ha fermato una donna colombiana, sorpresa a bordo di un treno proveniente da Losanna e diretto a Milano. Gli agenti hanno deciso di espellerla per irregolarità nella presenza sul territorio. Gli altri due fermati sono stati identificati come cittadini di Paesi extra UE, anch’essi rimossi dalla zona. La questione riguarda le misure di controllo sulle persone in transito.

Nel primo caso gli agenti hanno fermato una donna colombiana arrivata a bordo di un treno proveniente da Losanna e diretto a Milano Centrale. La donna aveva con sé un documento di viaggio regolarmente rilasciato dalle autorità del suo Paese, ma era priva di un titolo valido per soggiornare in Italia. Accompagnata in questura a Verbania, è stata raggiunta da un decreto di espulsione firmato dal prefetto e trasferita al Cpr di Ponte Galeria, a Roma, in attesa del rimpatrio. Successivamente è stato controllato un cittadino turco, proveniente dalla Svizzera e diretto a Domodossola, che viaggiava senza visto d'ingresso sul passaporto.