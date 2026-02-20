Domenico non si è svegliato iniziate le cure per il fine vita
Domenico non si è risvegliato dopo l'intervento, e le cure per il fine vita sono state avviate. La madre racconta che il bambino, che ha subito un trapianto di cuore danneggiato, si trova in condizioni critiche. La famiglia si aggrappa alla speranza, anche se le sue condizioni peggiorano di ora in ora. I medici hanno spiegato che non ci sono più molte possibilità di salvezza. La mamma continua a parlare con il figlio, sperando in un miracolo. La situazione resta molto difficile per tutti.
AGI - "Oggi sto molto molto più male del solito, però finché mio figlio respira. è lì, è ancora lì'", dice la madre del piccolo Domenico, il bambino che ha subito un trapianto di cuore danneggiato. In un miracolo "ci spero sempre", ha detto Patrizia Mercolino intervenendo in diretta alla trasmissione " Dritto e rovescio " su Rete4. Esprime gratitudine per l'affetto mostrato dagli italiani e fa un appello rifiutando sostegni economici: "Mi fa molto piacere tutta questa vicinanza delle persone, anzi colgo anche l'occasione per dire una cosa: io voglio ringraziare tutte quelle persone che mi stanno dimostrando l'affetto e vogliono donare soldi per esprimere la loro vicinanza ma io rifiuto qualsiasi donazione di denaro. 🔗 Leggi su Agi.it
Luca Manfredini, oncologo al Gaslini di Genova: «Il fraintendimento più diffuso è che le cure palliative pediatriche vengano considerate esclusivamente come cure di fine vita, attivate quando “non c’è più nulla da fare”»Luca Manfredini, oncologo presso il Gaslini di Genova, spiega che molte persone credono erroneamente che le cure palliative pediatriche siano riservate solo ai momenti finali, quando non ci sono più speranze.
