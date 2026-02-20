Domenico in condizioni critiche al Monaldi | Non soffre è sedato

Domenico, un bambino di due anni, si trova in condizioni molto gravi all'ospedale Monaldi di Napoli. La sua vita è in pericolo dopo un intervento di trapianto di cuore iniziato il 23 dicembre, ma ora è sedato e sotto stretta osservazione. Antonio Corcione, responsabile dell’area critica, ha spiegato che i medici continuano a monitorare attentamente il suo stato, senza però spegnere le speranze di un miglioramento. La famiglia aspetta notizie sul suo futuro.

AGI - "La situazione è molto critica", ma "non ci accaniamo e non stacchiamo la spina". Così Antonio Corcione, direttore dipartimento Area critica dell'ospedale Monaldi di Napoli, parlando con i giornalisti in merito alla situazione del bambino di due anni ricoverato dal 23 dicembre per un trapianto di cuore. "Noi stiamo applicando una legge dello Stato, del 2017 - spiega - che tutela il paziente. Con i genitori abbiamo condiviso la terapia da fare. Non ci accaniamo, non stacchiamo la spina, non facciamo le cure palliative che si fanno a casa, non facciamo la terapia del dolore.