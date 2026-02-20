Domenico il bimbo di tutti Come 45 anni fa a Vermicino
Domenico, il bambino di tutti, rivive la drammatica vicenda di Vermicino, accaduta 45 anni fa. La causa è un incidente mentre giocava vicino a un pozzo abbandonato nel quartiere di periferia. Oggi, un nuovo intervento di soccorso richiama alla memoria quella tragedia, coinvolgendo i residenti e le autorità. La comunità si stringe intorno alla famiglia, preoccupata per la sorte del piccolo. La storia di Domenico si ripete, lasciando tutti in attesa di una soluzione.
C’è un filo invisibile che accomuna due bambini, due storie, due periodi temporali che sembrano distantissimi tra loro e che invece appaiono più che mai incredibilmente contigui. Da una parte c’è Domenico, il bambino di due anni con il cuore “bruciato”, ricoverato presso l’ Ospedale Monaldi di Napoli e il cui destino appare purtroppo segnato; dall’altra Alfredo Rampi, caduto e rimasto intrappolato in un pozzo 45 anni fa per più di sessanta ore in un piccolo comune in provincia di Roma, prima di perdere ogni tipo di speranza di salvarlo. E, del resto, la memoria non può che correre inevitabilmente a quella indimenticabile tragedia di Vermicino del giugno 1981. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
