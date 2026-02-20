Domenico è il momento del dolore | stamane in Procura alcuni testimoni

Domenico, il bambino di 8 anni, ha subito un arresto cardiaco questa mattina, causando l’interruzione delle cure intensive. I medici hanno deciso di sospendere le terapie che lo mantenevano in vita, per alleviare le sue sofferenze. Testimoni riferiscono di aver visto il piccolo respirare con fatica nelle ultime ore. La famiglia ha acconsentito al piano di fine vita, che mira a ridurre il dolore del bambino. La decisione è stata presa dopo un consulto tra medici e genitori. La scena si svolge nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.

Stop alle terapie che tengono in vita Domenico. Il bimbo sarà “avviato all'alleviamento delle sofferenze”. Non si tratta di eutanasia, ma di fermare “l'accanimento terapeutico”. Ad annunciarlo il legale della famiglia del piccolo, in diretta tv, ieri sera, su Mediaset, confermando poi stamane alle agenzie di stampa: “Abbiamo preso questa decisione - ha spiegato - dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura”. Il dolore prende così definitivamente il posto della speranza. Ed è un dolore carico di dignità quello della mamma del piccolo Domenico, che dal 23 dicembre scorso ha combattuto con lui.🔗 Leggi su Napolitoday.it

