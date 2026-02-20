Domenico è il momento del dolore | stamane in Procura alcuni testimoni
Domenico, il bambino di 8 anni, ha subito un arresto cardiaco questa mattina, causando l’interruzione delle cure intensive. I medici hanno deciso di sospendere le terapie che lo mantenevano in vita, per alleviare le sue sofferenze. Testimoni riferiscono di aver visto il piccolo respirare con fatica nelle ultime ore. La famiglia ha acconsentito al piano di fine vita, che mira a ridurre il dolore del bambino. La decisione è stata presa dopo un consulto tra medici e genitori. La scena si svolge nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.
Stop alle terapie che tengono in vita Domenico. Il bimbo sarà “avviato all'alleviamento delle sofferenze”. Non si tratta di eutanasia, ma di fermare “l'accanimento terapeutico”. Ad annunciarlo il legale della famiglia del piccolo, in diretta tv, ieri sera, su Mediaset, confermando poi stamane alle agenzie di stampa: “Abbiamo preso questa decisione - ha spiegato - dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura”. Il dolore prende così definitivamente il posto della speranza. Ed è un dolore carico di dignità quello della mamma del piccolo Domenico, che dal 23 dicembre scorso ha combattuto con lui.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Crans-Montana, Procura: “Per i testimoni c’è stata un’esplosione”
Leggi anche: Domenico Airoma alla Procura di Napoli Nord: la scelta del Csm e il profilo di una guida istituzionaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimbo trapiantato, l'avvocato: Non è più operabile, è finito il momento della speranza; Nuovi indagati per il trapianto al piccolo Domenico, nel mirino anche i medici di Bolzano; Trapianto fallito, una preghiera a Nola per Domenico: presente la famiglia; C'è un cuore per Domenico: i medici ora devono decidere se è possibile il trapianto.
Escluso che il piccolo Domenico possa avere un futuro. Alla fine deciderà lui per se stessoEcco perché l'heart team ha escluso un nuovo trapianto per il bimbo ricoverato al Monaldi. Carlo Pace Napoleone: Abbiamo trovato una serie di organi compromessi. In situazioni del genere ci si conc ... quotidiano.net
Nola in piazza per il piccolo Domenico, veglia di preghiera e poi la fiaccolataperché penso che la famiglia di Domenico in un momento così difficile debba ricevere tutto il nostro supporto. Al termine della fiaccolata a parlare è l'avvocato Petruzzi: Dobbiamo aspettare il pare ... ansa.it
La Ragione. Ludovico Einaudi · Einaudi: Experience. Mentre le condizioni del piccolo Domenico restano gravissime, senza la possibilità di accedere ad un nuovo trapianto, spuntano a breve nuovi indagati (al momento sono sei) nell’indagine della Procura de - facebook.com facebook