Domenica, Paride Tremolada di Monza arbitrerà la partita tra Reggiana e Avellino, in programma alle 17,15 allo stadio ‘Città del Tricolore’. La scelta dell’arbitro ha suscitato entusiasmo tra gli oltre 1.300 tifosi irpini che seguiranno l’incontro. Tremolada, che ha già diretto numerosi incontri di Serie B, si prepara a gestire una sfida importante. L’evento si svolge in un contesto di forte attesa e coinvolgimento per entrambe le tifoserie. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Sarà Paride Tremolada (foto) ella sezione di Monza a dirigere la partita tra Reggiana e Avellino in programma domenica alle 17,15 al ‘Città del Tricolore’. Il fischietto brianzolo avrà come collaboratori Capalbo e Regattieri, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Calzavara e dalla sala Var osserveranno Rutella e Gariglio (Avar). Nell’attuale stagione Tremolada non ha mai arbitrato i granata, mentre lo scorso anno aveva diretto Reggiana-Juve Stabia (2-1). Nel frattempo proseguono a porte chiuse gli allenamenti al ‘Villa Granata’ training center. Da verificare le condizioni di Tripaldelli, Rozzio, Reinhart e Gondo, con l’attaccante ivoriano e il laterale ex Bari che al momento sono in forte dubbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica arbitrerà Tremolada. Oltre 1.300 gli appassionati irpini

Leggi anche: Mattoncini in Festa: un week-end da record per gli appassionati di Lego con oltre 200 mq di esposizione

Leggi anche: Oltre il mare di stelle di Leiji Matsumoto: appuntamento imperdibile per gli appassionati di anime, manga e cultura pop

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.