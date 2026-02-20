Docile e affettuosa | la cagnolina Neve cerca una famiglia

Neve, una cagnolina di tre anni proveniente dalla Calabria, cerca una nuova casa in Lombardia, anche nel Lecchese. La sua natura docile e affettuosa ha attirato l’attenzione di molti. Dopo aver vissuto in una zona difficile, ora desidera trovare un ambiente tranquillo e amorevole. Con i suoi 23 chili, Neve si presenta come una compagna ideale per chi cerca un’amica fedele. La speranza è che possa presto incontrare una famiglia pronta ad accoglierla. La sua storia continua a suscitare interesse tra gli amanti degli animali.

Giunta dalla Calabria in Lombardia, il quadrupede è disponibile per adozione. "Cerca sempre il contatto umano, è molto intelligente va d'accordo con uomini e altri cani" Arriva dalla Calabria e cerca una nuova famiglia in Lombardia, anche nel Lecchese. Neve è una cagnolina di tre anni e pesa 23 chili. Ora si trova alla Lega nazionale per la difesa del cane Sezione Milano di Segrate, ma è disponibile per adozione. "È docile, affettuosa, coccolona, cerca sempre il contatto umano, molto intelligente. Ha un musetto dolcissimo e i suoi occhi implorano continuamente carezze e attenzioni. Sa andare al guinzaglio, è vaccinata, sterilizzata e va d'accordo con maschi e femmine" spiegano dalla struttura in cui adesso è ricoverata.🔗 Leggi su Leccotoday.it

