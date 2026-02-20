Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di febbraio – marzo 2026

Il ministero ha deciso di concedere ai docenti cinque giorni di esonero dal servizio ogni anno per partecipare a congressi e convegni, con l’obiettivo di migliorare le competenze. Questa misura riguarda tutti gli insegnanti, che possono usufruirne compatibilmente con le esigenze della scuola. Per il periodo febbraio-marzo 2026 sono previste diverse occasioni di formazione, alcune delle quali si svolgeranno anche durante il fine settimana. Le scuole dovranno organizzarsi per garantire la continuità dell’attività didattica durante queste assenze.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati.