Dobbiamo esser pronti | sarà una battaglia

Francesco Vicari e Alessandro Micai hanno partecipato ieri a un evento presso la sede di Clevertech a Cadelbosco Sotto, dove si è discusso di una possibile sfida imminente. La riunione è stata organizzata in vista di una partita importante, e i due giocatori hanno condiviso le loro opinioni sulla preparazione e le strategie. Micai, che ha già giocato due volte con la nuova maglia, ha sottolineato l'importanza di restare concentrati. La squadra si prepara con determinazione per affrontare questa prossima sfida.