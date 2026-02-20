Dobbiamo esser pronti | sarà una battaglia
Francesco Vicari e Alessandro Micai hanno partecipato ieri a un evento presso la sede di Clevertech a Cadelbosco Sotto, dove si è discusso di una possibile sfida imminente. La riunione è stata organizzata in vista di una partita importante, e i due giocatori hanno condiviso le loro opinioni sulla preparazione e le strategie. Micai, che ha già giocato due volte con la nuova maglia, ha sottolineato l'importanza di restare concentrati. La squadra si prepara con determinazione per affrontare questa prossima sfida.
Ieri nella sede di Clevertech, azienda di Cadelbosco Sotto che ha rinnovato la sponsorizzazione con la Reggiana, c’è stata l’occasione per conoscere da vicino sia il difensore Francesco Vicari che il portiere Alessandro Micai che, a differenza del compagno, ha già messo a referto due presenze con la nuova maglia. Micai, come sono state le prime settimane in granata? Di certo le emozioni non si sono fatte attendere. "Sono stati giorni molto concitati. Prima abbiamo affrontato il Catanzaro, che per me era un derby sentito per quello che avevo vissuto a Cosenza, e poi subito il Mantova, la squadra della città dove sono nato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
