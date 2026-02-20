Divorzio Totti-Ilary l’ex calciatore chiede di abbassare l’assegno di mantenimento
Francesco Totti ha presentato una richiesta per ridurre l’assegno di mantenimento destinato a Ilary Blasi, motivando la decisione con il fatto che i figli maggiorenni non necessitano più di sostegno economico. Attualmente, l’ex calciatore versa 12.500 euro al mese, ma intende rivedere questa cifra. La questione riguarda anche le spese condivise per l’educazione e i costi di vita degli adulti. La discussione si svolge davanti al tribunale di Roma.
Attualmente l'assegno di mantenimento che Totti versa a Ilary è di 12.500 euro, ma l'ex calciatore vorrebbe chiedere di abbassarlo dato che i figli maggiori adesso sono maggiorenni Dopo aver vinto la prima causa, adesso Francesco Totti in vista dell’udienza di divorzio prevista per il 31 marzo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, vorrebbe chiedere di abbassare l’assegno di mantenimento che attualmente passa alla sua ex moglie che si occupa dei tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Ma, da quando si sono separati, i due figli maggiori sono diventati maggiorenni e proprio per questo, in vista dell’accordo definitivo, Francesco Totti vorrebbe abbassare l’assegno di mantenimento che attualmente si aggira attorno ai 12.🔗 Leggi su Ildifforme.it
