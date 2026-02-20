Divertiamoci imparando Eventi laboratori attività nei musei e nelle biblioteche

A La Spezia, il museo ha organizzato un evento che coinvolge i bambini con giochi e laboratori pratici, portando la cultura tra le mani dei più piccoli. Questa iniziativa nasce dall’intento di rendere più accessibili i luoghi di sapere, trasformandoli in spazi di scoperta e svago. Le attività si svolgono durante il fine settimana e attirano molte famiglie desiderose di imparare divertendosi. In questo modo, musei e biblioteche si aprono a un pubblico giovane con proposte interattive e coinvolgenti.

Musei che diventano luoghi di gioco, biblioteche trasformate in spazi creativi: alla Spezia la cultura parla ai più piccoli con il linguaggio della curiosità e del divertimento. Tornano anche per quest’anno le iniziative di ’Divertiamoci imparando nei Musei e nelle Biblioteche’, il programma di attività educative e creative promosso dai Musei Civici della Spezia e dal Sistema Bibliotecario Urbano. Un’iniziativa ormai consolidata, pensata per avvicinare bambini e famiglie al patrimonio culturale cittadino attraverso esperienze coinvolgenti, inclusive e a misura di più piccoli. I numeri confermano il successo del progetto: nel corso del 2025 sono stati quasi 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Divertiamoci imparando. Eventi, laboratori, attività nei musei e nelle biblioteche Natale nei Musei Civici Fiorentini: attività, laboratori e scoperte nel periodo delle festivitàDurante il periodo natalizio, i Musei Civici Fiorentini offrono un ricco calendario di attività, laboratori e iniziative dedicate a tutte le età. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Divertiamoci imparando. Eventi, laboratori, attività nei musei e nelle biblioteche; Folletti dispettosi, laboratorio didattico dedicato al Carnevale all’Etnografico; Alla Beghi un incontro di lettura dedicato agli autori per bambini Julia Donaldson e Axel Scheffler; Se fossi… Marina Abramovi??, un laboratorio didattico dedicato alla storia dell’arte. Divertiamoci imparando. Eventi, laboratori, attività nei musei e nelle bibliotecheMusei che diventano luoghi di gioco, biblioteche trasformate in spazi creativi: alla Spezia la cultura parla ai più piccoli ... quotidiano.net Divertirsi imparando, quattro laboratori didattici dedicati ai più piccoliIn occasione del Carnevale, un ciclo di quattro eventi nel calendario di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ dedicato... In occasione del Carnevale, un ciclo di quattro eventi nel ... lanazione.it DIVERTIAMOCI IMPARANDO… A CARNEVALE! In occasione del Carnevale, vi aspettiamo per un laboratorio speciale dedicato ai più piccoli: “Dal bianco e nero al colore: le maschere del Carnevale spezzino” Venerdì 13 febbraio Ore 16.30 Mediat - facebook.com facebook