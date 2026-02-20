Diverbio a distanza tra Macron e Meloni | al centro della disputa la morte di Quentin Deranque
Lo scontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni nasce dalla tragica morte di Quentin Deranque, un giovane francese che ha suscitato indignazione in Francia. La polemica si fa più accesa quando Macron critica le responsabilità italiane, mentre Meloni risponde difendendo le autorità del suo Paese. La discussione si concentra sulle modalità di gestione del caso e sulle responsabilità delle istituzioni. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra i due leader, che si affrontano pubblicamente sulle modalità di intervento e assistenza. La tensione tra i due si mantiene elevata a livello internazionale.
La tensione tra il presidente francese, Emmanuel Macron e la presidente Giorgia Meloni è palpabile e la ragione dell’ultimo diverbio sembra riguardare Quentin Deranque: un nome diffuso sulla bocca di tutti in Francia. Deranque era, infatti, un militante francese di estrema destra che, a seguito di scontri violenti avvenuti a Lione, ha perso la vita in ospedale pochi giorni dopo. Una dinamica nata e sviluppatasi in Francia sembra essere arrivata anche all’attenzione della Meloni che, profondamente turbata dall’accaduto, l’ha definito “una ferita per l’intera Europa”. Macron ha commentato la vicenda sostenendo che se ognuno resta a casa propria “le pecore saranno ben custodite”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
