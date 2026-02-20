Ditonellapiaga in vista di Sanremo 2026 | Il brano mi rappresenta in toto Carlo Conti ha avuto coraggio nel sceglierlo
Ditonellapiaga ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, spiegando che il brano “Che Fastidio!” riflette completamente la sua personalità. Ha detto che Carlo Conti ha mostrato coraggio scegliendo questa canzone, che rappresenta un aspetto autentico della sua musica. Durante l’incontro con i giornalisti, ha anche parlato delle emozioni legate a questa opportunità e del significato che attribuisce al pezzo. La cantante si prepara ad affrontare questa sfida con entusiasmo.
Ecco cosa ha raccontato Ditonellapiaga nell’incontro con la stampa in vista della partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Che Fastidio!. Ditonellapiaga, nell’incontro con la stampa in vista della partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Che Fastidio!, ha parlato della struttura del testo: « Delle cose che elenco, di alcune faccio parte anch’io. Non c’è arroganza o cattiveria, ma simpatia. Come quel parente che vedi a Natale e che, a volte, potrebbe tenersi per sé quello che dice». Club e orchestra dialogheranno in atmosfere inconsuete per l’Ariston: «È un pezzo che non mi aspettavo che avrei cantato su quel palco, non mi sono snaturata per il contesto, ho proposto un brano che rispecchia la mia identità e non pensavo che Carlo Conti avesse il coraggio di sceglierlo ».🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sanremo 2026, Ditonellapiaga in purezza: 'Che Fastidio!' sono io al 100%Il ritorno al festival tra ironia, ansia e libertà: 'I voti più alti nelle pagelle? Un po' d'ansia c'è. Non vorrei deludere le aspettative create'. 'Il duetto con Tony Pitony? Non potevo chiedere di m ... adnkronos.com
Ditonellapiaga «Ho deciso di sposare la cassa dritta, è la mia identità»N elle pagelle dei preascolti la sua Che fastidio! è stata la canzone più votata di Sanremo 2026. Che ne pensa Ditonellapiaga? Anzietta? «Ho pensato ma cos’è, un cortocircuito? Il pezzo può essere ... iodonna.it
