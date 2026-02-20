Disservizi dei trasporti i Comuni montani | Siamo preoccupati manca l' attuazione della legge

I Comuni montani denunciano disservizi nel trasporto pubblico, evidenziando la mancanza di attuazione della legge prevista. La carenza di personale di Arriva Udine, illustrata dal suo amministratore delegato Diego Regazzo, ha peggiorato la situazione. Gli amministratori locali segnalano che i ritardi nelle strategie di intervento stanno lasciando isolate molte comunità. La preoccupazione cresce tra gli abitanti che dipendono quotidianamente dai mezzi pubblici per spostarsi. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

L'ente nazionale delle terre alte riconosce che la carenza di personale riguarda non solo il Friuli, ma anche il resto d'Italia Nuovo capitolo della crisi del trasporto pubblico friulano. Dopo la relazione in Comune dell'amministratore delegato di Arriva Udine, Diego Regazzo, che ha illustrato i piani dell'azienda per far fronte alla carenza di personale, è arrivata anche la risposta dell'Uncem, l'Unione nazionale Comuni Comunità enti montani, tramite il presidente Marco Bussone: “È del tutto evidente che le urgenze in quel contesto sono analoghe ad altre alpine e appenniniche.🔗 Leggi su Udinetoday.it Comuni montani, così i criteri più stringenti della legge Calderoli colpiranno soprattutto il SudLa legge Calderoli, con i criteri più rigidi, avrà un impatto significativo sui comuni montani del Sud Italia. Leggi anche: Comuni montani: 21 esclusi: "Stop alla legge, fondi a rischio" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Disservizi dei trasporti, i Comuni montani: Siamo preoccupati, manca l'attuazione della legge; Trasporto pubblico locale, domani in Commissione Bilancio l’audizione di Arriva Udine; Trenord, i disservizi per i pendolari e i treni ad hoc Milano-Valtellina per le Olimpiadi invernali; Cristina Amirante. Disservizi dei trasporti, i Comuni montani: Siamo preoccupati, manca l'attuazione della leggeL'ente nazionale delle terre alte riconosce che la carenza di personale riguarda non solo il Friuli, ma anche il resto d'Italia ... udinetoday.it Tedde-Di Nolfo, scontro totale sulla mobilità: «Insinuazioni prive di fondamento, pensiamo ai disservizi»Non accenna a placarsi lo scontro politico sui trasporti e sulla gestione delle carriere istituzionali. Con una nota dai toni durissimi, Marco Tedde replica ... algheroeco.com Forte nevicata su Bucarest, disservizi nei trasporti x.com TRENORD: società di trasporti e disservizi Chissà se Trenord é in corsa per una medaglia olimpica, forse quella del salto della stazione o della discesa libera (nell'abisso dei ritardi), in queste discipline sarebbe ben piazzata. Non si sa se i potenziamenti di cor - facebook.com facebook