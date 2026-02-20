Disabilità | Treviso test per l’Inps nuove regole dal 1° marzo
A Treviso, il 1° marzo, l’Inps avvia un test per modificare le regole sull’indennità di disabilità. La decisione deriva da una proposta di legge che mira a migliorare il processo di valutazione e a rendere più chiari i criteri di accesso ai benefici. La città diventa così il laboratorio per verificare l’efficacia delle nuove procedure, che coinvolgono medici e assistenti sociali. Questa fase sperimentale potrebbe influenzare le modalità di riconoscimento delle disabilità in tutta Italia.
Disabilità, la Riforma Parte da Treviso: Nuove Regole per l’Accesso ai Benefici. Dal 1° marzo la provincia di Treviso diventa il banco di prova di una nuova fase nella valutazione della disabilità in Italia. La sperimentazione, che coinvolgerà l’accesso a benefici e servizi, è un passo cruciale verso un cambiamento nazionale previsto per gennaio 2027 e mira a semplificare e rendere più efficace il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. L’iniziativa, nata dalla legge quadro 2272021, introduce un nuovo approccio che mette al centro la persona e le sue capacità, superando la tradizionale focalizzazione sulla patologia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Disabilità, la sperimentazione della riforma si estende a 40 nuove province: dal 1° marzo 2026 attivo il nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionaleIl governo ha deciso di estendere la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile a 40 province in più.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Invalidità civile, dal 1° marzo cambia tutto in provincia di Treviso: parte la nuova procedura per le domande
