Disabilità | Treviso test per l’Inps nuove regole dal 1° marzo

A Treviso, il 1° marzo, l’Inps avvia un test per modificare le regole sull’indennità di disabilità. La decisione deriva da una proposta di legge che mira a migliorare il processo di valutazione e a rendere più chiari i criteri di accesso ai benefici. La città diventa così il laboratorio per verificare l’efficacia delle nuove procedure, che coinvolgono medici e assistenti sociali. Questa fase sperimentale potrebbe influenzare le modalità di riconoscimento delle disabilità in tutta Italia.

Disabilità, la Riforma Parte da Treviso: Nuove Regole per l’Accesso ai Benefici. Dal 1° marzo la provincia di Treviso diventa il banco di prova di una nuova fase nella valutazione della disabilità in Italia. La sperimentazione, che coinvolgerà l’accesso a benefici e servizi, è un passo cruciale verso un cambiamento nazionale previsto per gennaio 2027 e mira a semplificare e rendere più efficace il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. L’iniziativa, nata dalla legge quadro 2272021, introduce un nuovo approccio che mette al centro la persona e le sue capacità, superando la tradizionale focalizzazione sulla patologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Contributi Inps per lavoratori domestici: al via aumento dal 2026 con nuove regole e dettagli sulle imposteDal 2026, i contributi Inps per i lavoratori domestici aumentano.

Disabilità, la sperimentazione della riforma si estende a 40 nuove province: dal 1° marzo 2026 attivo il nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionaleIl governo ha deciso di estendere la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile a 40 province in più.

