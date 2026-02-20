Diretta gol Serie A LIVE | Sassuolo Verona 0-0 si parte!
Il match tra Sassuolo e Verona si conclude senza reti, lasciando i tifosi in attesa di un gol nel secondo tempo. La partita, valida per la 26esima giornata di Serie A, si svolge in un clima teso, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. I giocatori si sfidano su un campo umido, cercando occasioni per superare le difese avversarie. La partita riprende tra pochi minuti, con le squadre pronte a dare il massimo.
Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, Milan Verona 0-0: si parte
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Verona Lazio 0-0, si parte!
Le parole di Allegri dopo Milan-Verona 3-0 Conferenza stampa post partita
Argomenti discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 26ª giornata; Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi ? Stadio Sinigaglia Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap; Como - Fiorentina (1-2) Serie A 2025; Serie A, venticinquesima giornata: pronostici, scommesse e quote.
Milan-Como 1-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Nico Paz e Leao, gli highlightsLa diretta live di Milan-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Risultati Serie A, Classifica/ L’Inter vince il derby! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net
Serie A, in campo Sassuolo-Hellas Verona: scaligeri a caccia di punti per salvarsi Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma- - facebook.com facebook
Serie A: la 26ª giornata inizia da Sassuolo-Verona, trasferte per Inter e Napoli x.com