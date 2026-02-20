Diga Castello al limite svuotata per ragioni di sicurezza

La diga Castello, situata vicino a Bivona, è stata svuotata completamente per motivi di sicurezza dopo aver raggiunto la sua capacità massima. Questa operazione si è resa necessaria per prevenire rischi in caso di maltempo intenso, che aveva portato il livello dell’acqua a superare i limiti consentiti. Le autorità hanno deciso di intervenire rapidamente per evitare problemi, mantenendo la diga sotto controllo. La situazione resta monitorata attentamente da tecnici e vigilanti.

La diga Castello, nel territorio di Bivona, ha raggiunto la massima quota autorizzata dall’organo di vigilanza. Le abbondanti piogge dell’ultimo mese hanno fatto registrare un afflusso di circa 12 milioni di metri cubi d’acqua, portando l’invaso al limite di sicurezza. Il dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, intervenendo dopo alcune notizie circolate sulla stampa, ha precisato che per motivi di sicurezza è stato avviato il rilascio in alveo di una quantità molto modesta di acqua, pari a circa due metri cubi al secondo. Si tratta – sottolinea il dipartimento – di un’operazione prevista dal Documento di protezione civile e costantemente monitorata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Diga Castello ai limiti della capienza: iniziate le operazioni di sversamentoLa diga Castello di Bivona ha superato il livello di sicurezza, portando le autorità a iniziare lo sversamento dell'acqua in eccesso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Diga Castello al limite, svuotata per ragioni di sicurezza - AgrigentoNotizie; Agrigento, la diga Castello ha raggiunto limite autorizzato: rilasciata in mare quantità modesta di acqua per ragioni di sicurezza; Agrigento, la diga Castello ha raggiunto limite autorizzato: rilasciata in mare quantità modesta di acqua per ragioni di sicurezza; Agrigento, la diga Castello ha raggiunto limite autorizzato: rilasciata in mare quantità modesta di acqua per ragioni di sicurezza. Agrigento, la diga Castello ha raggiunto limite autorizzato: rilasciata in mare quantità modesta di acqua per ragioni di sicurezzaLa nota del dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti in merito alle notizie di stampa circa lo sversamento in mare dell'acqua della diga Castello, nel comune di Bivona, ad Agrigento. ilsicilia.it La precisazione della Regione Siciliana sulla diga Castello - facebook.com facebook