Differenze metaboliche tra lavoratori e residenti

Uno studio condotto ad Assisi ha scoperto che i lavoratori e i residenti presentano variazioni nel metabolismo. La ricerca ha analizzato campioni di sangue di entrambe le categorie e ha riscontrato differenze significative nei livelli di alcune sostanze chimiche. Questi risultati suggeriscono che fattori legati allo stile di vita e all’ambiente influenzano il metabolismo di persone che vivono o lavorano nello stesso territorio. La scoperta apre la strada a nuovi studi per capire meglio queste variazioni e le loro implicazioni sulla salute. Si attendono ulteriori analisi per approfondire la questione.

ASSISI – "Lo studio scientifico realizzato evidenzia differenze metaboliche tra lavoratori e residenti e pertanto sono necessari ulteriori approfondimenti e monitoraggi". Lo sostiene il Comitato Via Protomartiri Francescani dopo la ricerca promossa nell'area limitrofa allo stabilimento della Fonderie F.A., finalizzato a valutare eventuali differenze biologiche osservabili tra lavoratori del comparto e residenti della zona, i cui dati sono stati presentati di recente. Il Comitato evidenzia, in particolare alcuni aspetti dello studio che ha rilevato differenze nei profili metabolici urinari tra i due gruppi analizzati.