Il governo ha deciso di offrire alloggi a prezzi contenuti a tutto il personale sanitario. Questa misura mira a facilitare il pendolarismo e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori in ospedale, soprattutto nelle città più grandi. I sindacati accolgono con favore l’intervento, ma insistono affinché anche altri operatori del settore, come amministrativi e tecnici, ricevano supporto adeguato. La proposta riguarda centinaia di lavoratori che spesso affrontano lunghe distanze per raggiungere il luogo di lavoro. La questione delle sistemazioni abitative rimane aperta.

Alloggi calmierati per il personale medico. I sindacati plaudono all’iniziativa ma chiedono attenzione anche per gli altri lavoratori della sanità pubblica. Nei giorni scorsi l’ Asst Valtellina e Alto Lario ha approvato un "contratto" di locazione con la Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio per destinare 10 alloggi temporanei di proprietà della Rsa al personale medico Asst. "La ormai cronica carenza di personale sanitario e, in generale, di professionisti e lavoratori disponibili a trasferirsi in provincia sta determinando una condizione di collasso in diverse amministrazioni pubbliche del territorio – dicono dalla Cgil Sondrio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Diamo alloggi a tutto il personale della sanità"

