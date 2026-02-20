Di Francesco | L' Inter è imbattibile ecco come dobbiamo prepararci Banda? Deciderò a gara in corso

Francesco afferma che l’Inter è imbattibile, sottolineando la necessità di prepararsi al meglio. La squadra sta studiando le strategie più efficaci per affrontare la partita, mentre il mister deciderà se schierare Banda solo durante il match. La conferenza stampa ha chiarito come l’obiettivo sia mettere in campo determinazione e attenzione, consapevoli della forza dell’avversario. La sfida si avvicina e i tifosi attendono con ansia l’esito dell’incontro.

In vista della ventiseiesima giornata della Serie A, una conferenza stampa ha introdotto la sfida contro l’Inter, delineando obiettivi, atteggiamenti e chiavi tattiche per confrontarsi con una squadra dai molteplici strumenti. L’attenzione è rivolta alla continuità di rendimento, alla gestione delle fasi cruciali della gara e alla necessità di rispondere con coesione collettiva, concreta e mirata. Di Francesco descrive l’Inter come una formazione capace di reagire a una sconfitta in Champions, evidenziando solidità e duttilità nelle altre competizioni. La squadra risulta molto articolata nelle soluzioni offensive e nella gestione del ritmo, ponendo domanda di una risposta altrettanto strutturata.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Di Francesco: «L'Inter è imbattibile, ecco come dobbiamo prepararci. Banda? Deciderò a gara in corso» Leggi anche: Conferenza stampa Di Francesco: «L’Inter è imbattibile, ecco cosa dobbiamo fare noi. Banda? Non so chi farò giocare» Leggi anche: Conferenza stampa Di Francesco: «L’Inter è praticamente imbattibile, ecco cosa dobbiamo fare per avere una possibilità. Su Banda…» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cagliari Lecce, intervista Eusebio Di Francesco; Camarda su un clamoroso passaggio dal Milan all'Inter: Non si può mai sapere; Inter-Juventus History, l’iconica rete di Toldo nel 2002… oppure di Vieri?; 0-2 a Cagliari: la gioia di Di Francesco, Sottil, Gandelman e Ramadani Streaming | DAZN IT. Lecce: Di Francesco, contro l'Inter diamo continuità agli ultimi risultatiSi ritrovano a poco più di un mese di distanza dalla gara di campionato. Il Lecce è galvanizzato dai successi contro Cagliari e Udinese, l'Inter, nonostante il vantaggio rassicurante sul Milano, deve ... ansa.it Pagina 2 | Di Francesco pronto: Inter infastidita. Malizia insita, nel calcio c'è una parte sana che...Di Francesco ha poi proseguito: Se questo è il momento migliore del Lecce per affrontare l'Inter? Il discorso lascia il tempo che trova, ogni partita ha una storia a sé. Dal punto di vista dei risult ... tuttosport.com Lecce, Di Francesco: “Inter Dovremo sfruttare la loro stanchezza” Sulla possibile chiave della sfida il tecnico è chiaro: “La nostra intensità deve essere superiore a quella dei nerazzurri” - facebook.com facebook #Lecce, #DiFrancesco: "Inter quasi imbattibile in campionato e infastidita dal ko in Champions, ma noi vogliamo continuità" x.com