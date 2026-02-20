Di Canio | Malen non se l’è mai filato nessuno arriva in Italia e lo paragoniamo a Vialli Fratellone ti mando un bacio
Di Canio ha commentato il trasferimento di Malen in Italia, sottolineando che il giocatore è stato trascurato in passato e ora viene paragonato a Vialli. La sua frase ha scosso gli spettatori, con un tono amichevole e diretto, rivolgendosi a Malen come “fratellone” e inviandogli un bacio. L’attacco di Di Canio si è svolto durante una trasmissione su Sky Sport, dove ha fatto un’osservazione scherzosa ma pungente sulla carriera del nuovo acquisto. La scena ha attirato l’attenzione di molti tifosi e commentatori sportivi.
Show di Di Canio l’altra sera a Sky Sport. Ha detto cose sensate. Anche se il passaggio su Malen potrebbe risentire del suo viscerale anti-romanismo. Dalla mitica pagina Facebook “Ne parlamo ar clab”: Di Canio: “Da anni lo dico! Lasciamo stare la Premier League, che è proprio un’altra categoria, proprio sfacciatamente, tanto che non ne voglio neanche parlare. Dovremmo fare una regola ad hoc come tra bambini e adulti, sennò giocano troppe squadre e sono troppo forti. Anche con le altre squadre europee vale: anche il Qarabag una volta ha battuto il Barcellona, ma questo mica significa che il campionato azero, del Qarabag, è il più forte del mondo! La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV! Quest’anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate! Il Napoli campione d’Italia con tutti i giocatori, non adesso che ha 12 infortunati! Non era un inciampo, un 1-0 ma meritavo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
