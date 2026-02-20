Devin Booker salta la partita contro gli Spurs per un problema all' anca

Devin Booker non ha giocato contro gli Spurs a causa di un problema all’anca. Durante il match, che i Suns hanno perso 121-94, il giocatore ha avvertito un forte dolore e ha abbandonato il campo. La squadra ha deciso di non rischiare di peggiorare l’infortunio, preferendo tenerlo a riposo. La partita si è conclusa con una sconfitta per i Suns, che ora attendono aggiornamenti sulle condizioni di Booker. La sua assenza si è fatta sentire in campo.

Nel confronto tra Suns e Spurs, conclusosi 121-94 in favore degli avversari, Devin Booker è stato costretto a interrompere la partita per un dolore all'anca destra. Il 29enne ha disputato soli nove minuti tra primo e secondo quarto ed è stato dichiarato out all'intervallo. Nel corso della stagione, Booker aveva già saltato sette partite tra il 25 gennaio e il 5 febbraio per una distorsione alla caviglia destra. I Suns proseguiranno il monitoraggio sullo stato fisico del proprio assente e la gestione degli infortuni resta centrale nel finale di regular season. Durante la gara, Booker ha interrotto la propria partecipazione al match dopo nove minuti, limitando significativamente la sua presenza in campo e la produzione offensiva della squadra.

