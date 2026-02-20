Destre irrispettose verso il Csm i cittadini iniziano a capirlo | parla Moretti presidente del Comitato Avvocati per il No

Simonetta Matone, ex magistrato leghista, ha commentato che il rapporto tra sostenitori del sì e del no sul referendum sulla Giustizia era di 10 a 0, grazie all’appoggio di Gratteri. Moretti, presidente del Comitato Avvocati per il No, afferma che le destre mostrano poca considerazione verso il Csm, e i cittadini cominciano a rendersene conto. La discussione si fa più accesa mentre cresce il dibattito pubblico sulla riforma.

La leghista Simonetta Matone, ex magistrato, ha detto che sul referendum sulla Giustizia "se prima, grazie all'involontario endorsement di Gratteri, il rapporto tra i sostenitori del sì e quelli del no era 10 a 0. Oggi, grazie all'improvvida iniziativa di Nordio siamo, purtroppo, 10 a 10". Franco Moretti, presidente del Comitato Avvocati per il No, è così? Nordio con i suoi attacchi scomposti ai magistrati è diventato il testimonial del No? "Credo che si tratti di una semplificazione. A mio avviso il pareggio tra il no e il sì e quindi la netta rimonta del no dipendono da una progressiva comprensione, da parte dei cittadini, del significato vero di questa riforma.