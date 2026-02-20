Deromedis | Io ultima medaglia azzurra a Milano Cortina? Farò la mia gara senza pensarci

Simone Deromedis ha annunciato di voler gareggiare senza pensare alle medaglie, anche se è l’ultimo atleta italiano ancora in corsa per Milano Cortina 2026. La sua scelta nasce dalla voglia di concentrarsi sulla gara, senza pressioni esterne. Deromedis, noto per la sua velocità, si prepara con determinazione per la prova d’esordio in questa importante manifestazione. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per lo sport italiano, mentre aspetta di scendere in pista tra pochi giorni. La competizione si avvicina, e lui si mostra pronto.