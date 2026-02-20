Deromedis | Io ultima medaglia azzurra a Milano Cortina? Farò la mia gara senza pensarci
Simone Deromedis ha annunciato di voler gareggiare senza pensare alle medaglie, anche se è l’ultimo atleta italiano ancora in corsa per Milano Cortina 2026. La sua scelta nasce dalla voglia di concentrarsi sulla gara, senza pressioni esterne. Deromedis, noto per la sua velocità, si prepara con determinazione per la prova d’esordio in questa importante manifestazione. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per lo sport italiano, mentre aspetta di scendere in pista tra pochi giorni. La competizione si avvicina, e lui si mostra pronto.
(Adnkronos) – Il filo conduttore è la velocità. In pista e fuori. Corre veloce Simone Deromedis, punta di diamante dello ski cross azzurro, pronto al debutto a Milano Cortina 2026. Nato a Trento il 2 aprile 2000, potrebbe essere proprio lui a regalare all'Italia una delle ultime medaglie delle Olimpiadi in casa.
Ski cross: grande attesa per Simone DeromedisA 21 anni nello ski cross si è poco più che ragazzini e nel 2022 alle Olimpiadi di Pechino Simone Deromedis stupì davvero tutti, con il suo quinto posto vincendo per distacco la small final. Quattro a ... rainews.it
