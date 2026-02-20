dentro la mente di un negoziatore di ostaggi finucci racconta michael tsur

Finucci rivela come Michael Tsur abbia affrontato una crisi di ostaggi a Gerusalemme, causando una svolta nel suo approccio alla negoziazione. L’esperienza, durata diverse ore, ha messo in evidenza l’importanza della calma e della comunicazione diretta con i sequestratori. Tsur, che si è immerso nel cuore della tensione, ha deciso di condividere la sua storia per mostrare quanto la gestione emotiva possa fare la differenza. Il suo racconto apre uno sguardo diverso sul lavoro di chi si trova in situazioni estreme.

(Adnkronos) - Ci sono libri che spiegano un mestiere e libri che raccontano una vita. "Il negoziatore" (Paesi edizioni) appartiene a una categoria più rara: è la storia di un uomo che, raccontando sé stesso, finisce per cambiare il modo in cui guardiamo il conflitto, il dialogo e persino le nostre relazioni quotidiane. Frediano Finucci, giornalista, capo degli Esteri a La7 e conduttore di "Omnibus", spiega all'Adnkronos come è nato questo volume scritto insieme a Michael Tsur, il profilo umano del protagonista e le implicazioni di un metodo che si muove tra psicologia, comunicazione ed emergenze da far gelare il sangue.🔗 Leggi su Iltempo.it

