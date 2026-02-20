Demon Tides recensione | velocità esplorazione e libertà totale in mare aperto

Demon Tides, gioco di Fabraz, è nato dalla passione per l’avventura in mare aperto e dalla voglia di offrire un’esperienza di esplorazione senza limiti. Il titolo si distingue per la sua velocità frenetica e la libertà di muoversi in un mondo aperto, dove ogni azione conta. Il protagonista può navigare tra isole misteriose e affrontare sfide diverse, grazie a controlli semplici ma efficaci. La creatura di Fabraz si presenta come una sfida coinvolgente per tutti gli appassionati di giochi d’esplorazione.

Demon Tides rappresenta l’evoluzione più ambiziosa della visione creativa di Fabraz, uno studio che negli ultimi anni ha dimostrato di comprendere profondamente l’essenza dei platform tridimensionali. Dopo aver costruito una solida identità con Demon Turf, questo nuovo capitolo non si limita a espandere la formula originale, ma la trasforma completamente, introducendo un mondo aperto basato sull’esplorazione oceanica, una libertà di movimento senza precedenti e un sistema di progressione che mette il giocatore al centro dell’esperienza. Il cuore di Demon Tides è il movimento. Fin dai primi minuti, il gioco comunica chiaramente che non si tratta di un platform tradizionale, ma di un sistema dinamico in cui ogni salto, ogni scatto e ogni combinazione di abilità diventa un mezzo di espressione personale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Demon Tides recensione: velocità, esplorazione e libertà totale in mare aperto Leggi anche: The Black Demon, la recensione: un gigantesco megalodonte in uno scontato shark-movie Golden Globe 2026: l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters)Le nomination ai Golden Globe 2026 portano una novità: l’anime Demon Slayer si confronta con i grandi nomi di Hollywood, sfidando anche il fenomeno KPop Demon Hunters. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La nostra recensione di Demon Tides di Fabraz. Recensione Demon Tides, un bel platform colorato che fonde il movimento di Super Mario Sunshine al mare di Wind WakerIl platform 3D ed open world, sequel di Demon Turf, è disponibile su Steam dal 19 febbraio. Questa la nostra recensione del gioco! 4news.it Domenica 22 Febbraio dalle 16:30 Ti aspettiamo al Centro Commerciale Sant'Ignazio con i SuperAnimatori per festeggiare il carnevale! Non perderti lo spettacolo di giocoleria e Rumi dei Demon Hunters! Dress code ovviamente in maschera #Carn - facebook.com facebook