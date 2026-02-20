Delivery | Foodinho sotto controllo rider pagati anche 2,50€

Il Tribunale di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, dopo aver scoperto che alcuni rider ricevevano pagamenti anche di 2,50 euro per consegna. La decisione arriva a seguito di indagini che hanno segnalato possibili pratiche di caporalato tra i circa 40 mila rider affiliati alla piattaforma. La vicenda riguarda anche la relazione tra Foodinho e Glovo, con l’accusa di sfruttamento e condizioni di lavoro non corrette. La magistratura ha deciso di commissariare la società per approfondire la situazione. La questione rimane aperta.

