Degrado Mercato Fadini Taranto | ADOC diffida il Comune per rischi sicurezza

L’ADOC ha diffidato il Comune di Taranto a causa delle pessime condizioni del mercato Fadini. La situazione di degrado ha portato a rischi concreti per la sicurezza di venditori e clienti. pezzi di controsoffitto cadono frequentemente, mentre le infrastrutture sono danneggiate e trascurate da tempo. La presenza di rifiuti accumulati aumenta i pericoli. La preoccupazione cresce tra gli operatori e i visitatori, che chiedono interventi immediati per migliorare la situazione.

Tarantini Time Quotidiano L'ADOC, interviene sul preoccupante stato in cui versa l'area mercatale Fadini di Taranto. Il presidente provinciale ADOC Taranto, Domenico Votano, segnala una situazione che non è più tollerabile, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell'igiene e del decoro urbano. Le immagini e le segnalazioni raccolte documentano una struttura caratterizzata da infiltrazioni e intonaci ammalorati, pilastri e murature con evidenti distacchi di materiale, ferri ossidati in vista e parti lesionate che potrebbero rappresentare un pericolo concreto per i frequentatori dell'area mercatale.