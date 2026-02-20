Decreto Sicurezza a Rischio | Finanze Bloccate Costituzione
Il decreto sicurezza rischia di fermarsi a causa di problemi finanziari e tensioni politiche. La mancanza di fondi ha bloccato l’iter presso la Ragioneria dello Stato, impedendo l’approvazione definitiva. La situazione crea incertezza tra i ministri, che discutono su come procedere. La discussione si concentra anche sulla possibile incostituzionalità di alcune norme. La decisione finale dipende ora da un confronto tra le parti coinvolte.
Decreto Sicurezza in Standby: Tra Scogli Finanziari e Tensioni nella Maggioranza. Il decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri due settimane fa, è attualmente bloccato alla Ragioneria dello Stato. La sua attuazione è ostacolata da questioni legate alla copertura finanziaria, sollevando dubbi e alimentando un dibattito politico acceso all’interno della maggioranza di governo. Il provvedimento, considerato prioritario dall’esecutivo per affrontare le sfide legate all’ordine pubblico, rischia di incrinare la credibilità del governo e di alimentare le critiche dell’opposizione. Dubbi di Costituzionalità e la Questione Finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu
