Decreto bollette Azione Lecco | Mancano misure strutturali per risparmiare 4 miliardi

Azione Lecco denuncia che il decreto bollette non prevede misure durature per risparmiare 4 miliardi di euro. La decisione del governo ha lasciato molte famiglie e aziende lecchesi con aumenti costanti nelle bollette, che gravano sui bilanci mensili. Nonostante alcuni interventi temporanei, manca una strategia concreta per ridurre i costi in modo stabile nel tempo. La questione resta aperta e richiede soluzioni strutturali.

Il partito: "Gare sulle concessioni idroelettriche e geotermiche: 6 miliardi di risparmi all'anno per famiglie e imprese, non solo interventi temporanei" Per molte famiglie e imprese lecchesi la bolletta è diventata una voce pesante, mese dopo mese. Il decreto bollette contiene alcuni interventi utili nell'immediato, ma non affronta la questione decisiva: come ridurre i costi in modo stabile, senza vivere di proroghe e correttivi. Azione propone una scelta concreta: mettere a gara le concessioni idroelettriche e geotermiche in scadenza, con un contratto a due vie, come già avviene per molti impianti solari ed eolici.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misure

Leggi anche: Decreto bollette 2026: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misure

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.