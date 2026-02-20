Decreto bollette Azione Lecco | Mancano misure strutturali per risparmiare 4 miliardi
Azione Lecco denuncia che il decreto bollette non prevede misure durature per risparmiare 4 miliardi di euro. La decisione del governo ha lasciato molte famiglie e aziende lecchesi con aumenti costanti nelle bollette, che gravano sui bilanci mensili. Nonostante alcuni interventi temporanei, manca una strategia concreta per ridurre i costi in modo stabile nel tempo. La questione resta aperta e richiede soluzioni strutturali.
Il partito: "Gare sulle concessioni idroelettriche e geotermiche: 6 miliardi di risparmi all'anno per famiglie e imprese, non solo interventi temporanei" Per molte famiglie e imprese lecchesi la bolletta è diventata una voce pesante, mese dopo mese. Il decreto bollette contiene alcuni interventi utili nell'immediato, ma non affronta la questione decisiva: come ridurre i costi in modo stabile, senza vivere di proroghe e correttivi. Azione propone una scelta concreta: mettere a gara le concessioni idroelettriche e geotermiche in scadenza, con un contratto a due vie, come già avviene per molti impianti solari ed eolici.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misure
Leggi anche: Decreto bollette 2026: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misureVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Diretta/ Lecco Virtus Verona (risultato finale 2-2): Farini allo scadere (oggi 15 febbraio 2026).
Decreto Bollette 2026: tutti gli sconti su luce e gas per famiglie e impreseDal contributo da 115 euro per i vulnerabili agli sconti per imprese e nuove regole su PPA, gas e data center: Il testo del decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri ... fiscoetasse.com
Decreto bollette Meloni affossa Piazza Affari. Le azioni (e gli utili) che rischiano di piùI commenti degli analisti sulle conseguenze che il decreto bollette del governo Meloni avrà sulle azioni e sugli utili delle aziende energetiche. Chi rischia di più? msn.com
Aperta un’inchiesta contro ignoti per disastro ferroviario dopo il raid incendiario lungo i binari della Lecco-Sondrio-Tirano. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'azione da parte degli anarchici, come a Bologna e a Pesaro, ma qualcosa non torna - facebook.com facebook