Decreto bollette Azione Lecco | Mancano misure strutturali per risparmiare 4 miliardi

Azione Lecco denuncia che il decreto bollette non prevede misure durature per risparmiare 4 miliardi di euro. La crisi energetica colpisce le famiglie e le aziende locali, che affrontano aumenti costanti sulle bollette. Il documento contiene interventi temporanei, ma manca una strategia strutturale per contenere i costi nel lungo termine. La mancanza di soluzioni stabili lascia molte persone incerte sul futuro delle proprie spese energetiche. La questione rimane aperta.

Il partito: "Gare sulle concessioni idroelettriche e geotermiche: 6 miliardi di risparmi all'anno per famiglie e imprese, non solo interventi temporanei" Per molte famiglie e imprese lecchesi la bolletta è diventata una voce pesante, mese dopo mese. Il decreto bollette contiene alcuni interventi utili nell'immediato, ma non affronta la questione decisiva: come ridurre i costi in modo stabile, senza vivere di proroghe e correttivi. Azione propone una scelta concreta: mettere a gara le concessioni idroelettriche e geotermiche in scadenza, con un contratto a due vie, come già avviene per molti impianti solari ed eolici.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misureIl governo ha approvato un nuovo decreto che introduce un bonus di 90 euro per le famiglie e mette a disposizione 3 miliardi di euro per abbassare le spese di famiglie e imprese.

