Decommissioning nucleare | costi impazziti +11 mld€ e ritardi di

Il decommissioning nucleare in Italia ha fatto salire i costi di oltre 11 miliardi di euro, causando ritardi di diversi anni. La causa principale riguarda le difficoltà tecniche nello smantellamento delle centrali, che richiedono tecnologie avanzate e procedure complesse. Le aziende coinvolte hanno già annunciato che il piano subirà ulteriori slittamenti, con alcune centrali ancora ferme da anni. La somma aggiuntiva rappresenta una spesa imprevista che mette sotto pressione le finanze pubbliche. La situazione si aggrava di giorno in giorno, mentre i lavori continuano a rallentare.

Nucleare, il Decommissioning Italiano a Rischio: Costi Oltre 11 Miliardi e Ritardi Decennali. L'operazione di smantellamento delle centrali nucleari italiane si scontra con una realtà sempre più complessa. I costi sono saliti a oltre 11 miliardi di euro, con un ritardo di dieci anni rispetto alle previsioni iniziali, e l'assenza di un deposito nazionale per le scorie radioattive aggrava ulteriormente la situazione. La gestione di questo patrimonio energetico dismesso, che grava sulle bollette dei cittadini e sulle finanze pubbliche, richiede una svolta. Un Conto Salato: L'Aumento dei Costi e i Ritardi Accumulati.