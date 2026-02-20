Debutto a Inglewood | Mathurin trascina i Clippers Denver si ferma a un libero

Mathurin ha deciso la partita tra Clippers e Nuggets, segnando un canestro decisivo negli ultimi secondi. La causa della vittoria è stata la sua pronta reazione dopo un rimbalzo offensivo, che ha permesso ai Clippers di ottenere il punto vittoria. Denver, invece, ha perso per un libero sbagliato nel finale, nonostante una buona prestazione di Jokic. La partita si è conclusa con un punteggio di 115-114, lasciando i tifosi senza fiato fino all’ultimo secondo. La sfida ha dimostrato come un singolo episodio possa cambiare le sorti di una gara così equilibrata.

In una serata di grande spettacolo e intensità, i Los Angeles Clippers hanno conquistato una vittoria di misura sui Denver Nuggets, 115-114, grazie a una prestazione da protagonista di Bennedict Mathurin nel debutto casalingo in maglia L.A. L'incontro è rimasto aperto fino all'ultimo possesso, con una sequenza decisiva di tiri liberi e una rimonta a ridosso della sirena. Mathurin ha brillato con 38 punti su 1222 al tiro, completando la serata con i liberi decisivi nel finale. Accanto a lui, Kawhi Leonard ha contribuito con 23 punti, estendendo a 34 gare consecutive la sua serie di oltre 20 punti.