Débâcle per la maggioranza sul Milleproroghe | non passano la riapertura della rottamazione e la proroga delle centrali a carbone

La maggioranza si è scontrata sul decreto Milleproroghe, che oggi arriva in aula. Il motivo principale è stato il mancato accordo su due proposte chiave: la riapertura della rottamazione e la proroga delle centrali a carbone. Durante l’esame in commissione alla Camera, i ritardi e le divergenze tra i ministeri hanno impedito di discutere e votare le modifiche. La situazione dimostra come le divisioni interne influenzano la pressione politica sul provvedimento. La discussione continuerà nelle prossime ore in parlamento.

Débâcle per la maggioranza in commissione alla Camera. Ritardi e cambi di parere dei ministeri hanno fatto sì che giovedì durante l'esame del decreto Milleproroghe, che approda oggi in Aula, non fossero neppure messe ai voti varie proposte di modifica dei partiti che sostengono Giorgia Meloni. A partire dalla riapertura della rottamazione quater, voluta dalla Lega, che pure aveva ricevuto il parere favorevole del Mef. Stessa sorte per oltre un centinaio di altre proposte, mai votate. L'emendamento a prima firma Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e responsabile Fisco della Lega, prevedeva la riapertura della rottamazione per chi non aveva pagato la rata di novembre: avrebbe potuto versarla entro il 28 febbraio.